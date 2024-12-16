Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında, Hasan K.’ye ait iki katlı bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay, çevre sakinlerinin evden çıkan yoğun dumanları fark etmesiyle ortaya çıktı.

1 saatte kontrol altına alındı

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun hemen yanındaki evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde elektrik kontağı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde alevlerin binayı tamamen sardığı ve itfaiyenin müdahalesi yer alıyor.