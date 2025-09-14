Ticaret Bakanlığı, Kanada’nın Türk su ürünlerine uyguladığı ihracat yasağının kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, levrek ve çipura başta olmak üzere birçok ürünün 8 Eylül itibarıyla yeniden Kanada’ya ihraç edilebileceği belirtildi.

Yasağın kaldırılması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım ve gıda ürünleri ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin aşılması için yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi kapsamında Kanada’nın öncelikli ülkelerden biri olarak belirlendiği ifade edildi.

Kanada Gıda Denetim Kurumu (CFIA), 1 Haziran 2023’te Türk menşeli bazı su ürünlerinin ülkeye girişini yasaklamıştı. Bu karar, levrek ve çipura ihracatında ciddi kayıplara yol açmıştı.

Bakanlıkların ortak girişimi

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda, söz konusu engellerin ortadan kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Yoğun girişimler neticesinde, 8 Eylül 2025 itibarıyla yasaklı statü kaldırılmış ve ürünlerin Kanada’ya yeniden ithalatına izin verilmiştir” denildi.

Yeni hedef Filipinler ve Çin

Bakanlık açıklamasında, önümüzdeki dönemde Filipinler ve Çin pazarlarında da benzer girişimlerin sürdürüleceği vurgulandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda Filipinler’e düzenlenecek genel ticaret heyeti kapsamında kanatlı eti ile yaş meyve ve sebze ürünlerine yönelik engellerin kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca ekim ayında Çin’e yapılacak ziyarette tavuk eti, kiraz, narenciye ve su ürünlerinde karşılaşılan sağlık önlemlerinin kaldırılması için müzakerelerin ilerletileceği aktarıldı.