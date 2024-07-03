Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Korgeneral Jennie Carignan'ı Genelkurmay Başkanı olarak atayarak tarihi bir karara imza attı. Bu atama ile Carignan, ülkenin ilk kadın Genelkurmay Başkanı unvanını kazandı.

Başbakan Trudeau, yaptığı açıklamada, "Kariyeri boyunca olağanüstü liderlik nitelikleri, mükemmelliğe olan bağlılığı ve hizmete adanmışlığı, silahlı kuvvetlerimiz için muazzam bir değer olmuştur" dedi.

Cinsiyet eşitliği temsilinde önemli adım

Carignan, 18 Temmuz'da mevcut Genelkurmay Başkanı Wayne Eyre'nin yerini alacak. Cinsiyetçiliği ve suiistimalleri ordudan kaldırma çabalarıyla tanınan Carignan, 35 yıllık askeri kariyerinde Afganistan, Bosna-Hersek, Irak ve Suriye'de birlikleri komuta etti.

Başbakan Trudeau, daha önce de Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin başına 2018 yılında ilk kez bir kadın müdür atamıştı. Carignan'ın ataması, Kanada'nın savunma güçlerinde cinsiyet eşitliği ve liderlik rollerinde kadınların temsilinin artmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.