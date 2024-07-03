Bilim insanları, nadir elementler ve metallerle dolu olduğu tahmin edilen 16 Psyche adlı asteroidi inceliyor. Değeri 10 katrilyon dolar olarak tahmin edilen bu asteroidin, Dünya ekonomisinin kat kat üzerinde bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor.

16 Psyche'nin keşfi ve önemi

Asteroid 16 Psyche, İtalyan astronom Annibale de Gasparis tarafından 17 Mart 1852'de keşfedildi ve adını ruh tanrıçası Psyche'den aldı. Keşfedilen on altıncı asteroid olduğu için bazen 16 Psyche olarak anılır. Bu gök cismi, içeriğindeki nadir elementler ve metaller nedeniyle büyük bir ekonomik değere sahiptir.

Element ve metal zenginliği

Psyche'nin olağanüstü değeri, platin ve paladyum gibi nadir elementler ve metaller içermesinden kaynaklanıyor. NASA'ya göre, yüzey alanı 165.800 kilometrekare olan düzensiz, patates şekilli asteroidin bileşimi yüzde 30 ile 60 arasında metal içeriyor. Uzmanlar, bunun aslında erken bir gezegenin (planetesimal) ortaya çıkmış nikel-demir çekirdeği olduğuna inanıyorlar. Bu gezegenciklerin, Ay'ın oluşmasına neden olan dev çarpışmadan sorumlu olduğu düşünülüyor.

Ekim 2023'te NASA, efsanevi asteroide ulaşmak için Psyche misyonunu başlattı. Bu görev, asteroidin yüzeyine iniş yaparak detaylı analizler yapmayı ve Dünya'nın çekirdeğinin ve diğer kayalık gezegenlerin çekirdeklerinin nasıl oluştuğunu anlamayı hedefliyor. Bilim insanları, bu görevle altın avı yerine gezegenlerin oluşumu hakkında önemli bilgiler edinmeyi amaçlıyor.

Bilimsel ve ekonomik potansiyel

Psyche, şiddetli çarpışmalar ve birikimlerin Dünya benzeri gezegenleri nasıl yarattığını anlamak için benzersiz bir pencere sunuyor. Eğer asteroidin içeriği doğru bir şekilde tespit edilir ve Dünya'ya getirilirse, ekonomik değerinin dünya ekonomisinin çok üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Uzayın ekonomik potansiyeli

2021 yapımı kara komedi “Don't Look Up” filminde, Mark Rylance'ın canlandırdığı milyarder Sir Peter Isherwell'in, Dünya'ya doğru hızla ilerleyen bir kuyruklu yıldızı madencilik yapma planları, gerçek hayatta da bilim insanlarının ilgisini çeken bir konudur. Gerçekten de, 16 Psyche gibi asteroitler, nadir elementler ve metaller açısından tam bir hazine niteliğinde olabilir.