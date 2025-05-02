Kanada’da yapılan erken genel seçimler sonuçlandı. Resmi sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti seçimi bir kez daha kazanırken, bu seçimde Türk toplumu açısından tarihi bir gelişme yaşandı. Artvin’in Arhavi ilçesinden olan Şima Açan, Liberal Parti’den milletvekili seçilerek Kanada Parlamentosu’na girdi. Açan böylece, Kanada’da seçilen ilk Türk kökenli milletvekili unvanını kazandı.

Arhavi’den Oakville’e uzanan siyasi başarı

İstanbul doğumlu olan ve 2003 yılında Işık Üniversitesi'nden mezun olan Şima Açan, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Yemşlik Mahallesi’nden. 2007 yılından bu yana Kanada’da yaşayan Açan, iki çocuk annesi. Mühendislik ve inovasyon alanında faaliyet gösteren yerel bir robotik şirketinin sahibi olan Açan, iş dünyasındaki başarısını toplumsal katkıya dönüştürmesiyle de tanınıyor.

Girişimcilik ve toplum hizmeti bir arada

Sadece iş yaşamıyla değil, gönüllü faaliyetleriyle de öne çıkan Açan, Oakville Lions Club’da başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca Royal Canadian Air Cadets ve çeşitli okul aile birliklerinde aktif görev aldı.

Türk toplumu için tarihi bir temsil

Liberal Parti’nin Oakville West bölgesindeki adayı olarak seçimlere katılan Açan, Türk diasporasının siyasi temsili açısından bir ilki gerçekleştirdi. Artık yalnızca bir iş insanı ya da toplum gönüllüsü değil, aynı zamanda Türkiye kökenli seçmenlerin sesini Kanada siyasetinde duyuracak bir parlamenter olarak görev yapacak.