AYDIN’ın Nazilli ilçesinde büyük baş hayvanların şap hastalığına karşı aşılama işlemlerine başlandı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri Nazilli ilçesinde merkez mahalleler ile kırsal Mahallelerde bulunan büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. Nazilli’de 28 bin büyükbaş hayvanın şap aşılamaları yapılacak.

Nazilli ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerce merkez ve kırsal mahallelerde bulunan üreticilerin ve çiftçilerin büyükbaş hayvanlarını gün boyunca çiftliklere ve hayvan damlarına besihanelerine giderek tek tek aşılıyorlar.

Konuya ilişkin Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Nazilli merkez ve kırsal mahallelerinde şap aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ülkemizde 1965 yılından beri ilk defa görülen Şap hastalığının Sat 1 tipine karşı Şap Enstitüsü tarafından üretilen Şap aşısı İlçe Müdürlüğümüz hayvan sağlığı çalışanları Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve teknisyenleri tarafından uygulanmaktadır.

Nazilli ilçemizde kırsal ve Merkez mahallelerimizde sisteme kayıtlı bulunan 28 bin büyükbaş hayvanın şap aşılamaları yapılacaktır.

Şap hastalığına karşı mücadele etmek için aşılama çok önemli olup mutlaka hayvan sahipleri hayvanlarını aşılatmaları gerekmektedir” denildi.

