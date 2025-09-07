Türkiye semaları bu hafta sonu büyüleyici bir gökyüzü olayına sahne olacak. 7 Eylül 2025 gecesi yaşanacak Kanlı Ay Tutulması, Türkiye dahil birçok ülkeden çıplak gözle izlenebilecek.

Türkiye semalarında kırmızı Ay

Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girdiğinde kan kırmızısı bir görünüme bürünecek. Havanın açık olduğu bölgelerde tutulma, çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.

En son ne zaman görülmüştü?

2025 yılı gökyüzü olayları açısından dikkat çekici bir yıl oldu. Mart ayında gerçekleşen tam ay tutulmasının ardından, Eylül ayında yaşanacak bu tutulma Türkiye’den çok daha net görülebilecek.

Sıradaki tutulmalar

Türkiye’den izlenebilecek diğer önemli Ay tutulmaları şöyle:

3 Mart 2026 → Tam Ay Tutulması (Kanlı Ay)

Neden ‘Kanlı Ay’?

Ay’ın kırmızı renge bürünmesinin nedeni, Dünya atmosferinden süzülen güneş ışığının gölgede kalan Ay yüzeyine kırmızı tonlarla yansıması. Bu durum, gün batımlarında gökyüzünün kızarmasına neden olan Rayleigh saçılımı ile açıklanıyor.