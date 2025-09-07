Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin merakla beklenen yüzde 25 indirim kampanyasının tarihlerini açıkladı. Kampanya, 22 Eylül’de başlayacak ve 17 Ekim 2025’te sona erecek.
Kampanya 22 Eylül’de başlıyor
Bakan Kurum’un duyurduğu indirim kampanyası kapsamında, borcunu tamamen veya kısmen kapatan konut ve işyeri alıcılarına yüzde 25 indirim uygulanacak.
Kimler faydalanabilecek?
-
Satışı 2024 Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısı kampanyadan yararlanabilecek.
-
Borcunu tamamen kapatanlar yüzde 25 indirim hakkı kazanacak.
-
Borcunu tamamen kapatamayanlar ise ödedikleri tutarın en az yüzde 25’ini ödemek şartıyla kısmi indirimden faydalanabilecek.
Kapsam dışında kalanlar
-
Kalan taksit sayısı 12 veya daha az olanlar indirim kampanyasına dahil edilmeyecek.
-
Borcunu kapatmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’nin imzalandığı aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.