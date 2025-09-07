7 Eylül 2025’te Balık burcunda gerçekleşecek ay tutulması, astrolojide güçlü dolunaylardan biri olarak kabul ediliyor. Tutulmanın etkisi sadece birkaç gün değil, 3 ay boyunca hissedilecek. Uzmanlara göre Balık burcundaki ay tutulması, kadersel fırsatların ortaya çıkmasına ve hayatın birçok alanında cesur adımlar atılmasına vesile olacak.

Balık burcunda ay tutulmasının genel etkileri

Astrolojide ay tutulmaları, güçlü duygusal kırılmalar ve farkındalıklar yaratır. Balık burcundaki bu tutulma, ilahi akışa güvenmeyi, cesur adımlar atmayı ve teslimiyetle ilerlemeyi teşvik ediyor. Karmaşık görünen durumların feraha çıkması ve hayatın yeni bir düzene girmesi bu dönemde öne çıkan temalar arasında.

Burçlara göre ay tutulması yorumları

Tutulmanın yükselen burçlara göre öne çıkan etkileri şöyle:

Yükselen Koç : Sürpriz fırsatlar ve taşınma gündemde.

Yükselen Boğa : Hayalleriniz için önemli teklifler alabilirsiniz.

Yükselen İkizler : Kariyerde yükseliş, terfi ve maddi kazanımlar öne çıkıyor.

Yükselen Yengeç : Eğitim, yurtdışı ve medya alanında şanslı gelişmeler.

Yükselen Aslan : Borçların kapanması, yatırımların değer kazanması.

Yükselen Başak : İlişkilerde ve ortaklıklarda yeni başlangıçlar.

Yükselen Terazi : İş hayatında fırsatlar, sağlıkta iyileşme.

Yükselen Akrep : Aşk, hobiler ve çocuklarla ilgili güzel gelişmeler.

Yükselen Yay : Aile, ev ve köklerle ilgili kadersel değişimler.

Yükselen Oğlak : Yeni fikirler, ticari girişimler ve iletişimde başarı.

Yükselen Kova : Maddi kazançlarda artış ve yeni gelir fırsatları.

Yükselen Balık: Kişisel kimlikte dönüşüm, hayatın birçok alanında yenilik.

Uzman yorumu

Astrologlara göre Balık burcundaki ay tutulması, “teslimiyetle ilerleyenlerin hayatına mucizeler getirecek.” Tutulma sırasında alınan kararların etkisi yıl sonuna kadar sürebilir.