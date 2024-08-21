Kanseri yenen Yalçın, kitabında yaşadıklarını paylaşarak benzer durumda olanlara umut vermeyi amaçladı. Eser, Yalçın’ın tedavi sürecinde karşılaştığı zorluklar ve yaşadığı duygusal anları anlatırken, “Mücadeleyi bırakmayın” mesajını da içeriyor.

Tedavi sürecinin başarıyla tamamlanmasında yüksek motivasyon ve sürecin sahiplenilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Işıl Somalı, “Kitabın basıldığını öğrenince çok duygulandım. Hastanın gözünden yazılmış bir eser olması oldukça özel bir durum. Mehtap Hanım’ın duygularını anlamak ve değerli olduğunu hissettirmek çok önemliydi. Süreci karşılıklı güven ve yüksek motivasyonla daha rahat geçirdik” ifadelerini kullandı.

Yalçın’ın kitabı, hastaların ve yakınlarının tedavi sürecinde karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı ve onlara ilham vermeyi hedefliyor. Eser, aynı zamanda, sağlık çalışanlarının hastalarıyla kurduğu güçlü bağın tedavi sürecindeki önemini de vurguluyor.