Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Demirler köyü yaylasındaki ahşap evler tamamen yandı. Yaylada bulunan inekler ise yangından kaçarak kurtuldu.

Yangın, Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde başladı ve hızla Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne yayıldı. Yangın nedeniyle köyde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yaylada bulunan evlerin büyük bir kısmı küle döndü. Demirler köyü sakinleri, yangının yayladaki evlere zarar verdiğini ancak köydeki evlere ulaşmadığını belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Demirler köyü sakinlerinden Halil Kuru, yangının hızla yayıldığını ve devletin müdahalesiyle kontrol altına alındığını söyledi. Kuru, "Yangın baya büyük yayıldı, her tarafı bir anda sardı. Ancak devletimizin müdahalesiyle kontrol altına alındı sanırsam. Diğer tarafta 4-5 saat kendim kürekle söndürmeye uğraştım. Şimdi köyü boşaltacaklar, Gerede'ye götürecekler herhalde" şeklinde konuştu.

Bir diğer köylü Şeref Yalçınlı, yangının Şahinler tarafından başladığını ve hızla köylerine ulaştığını belirtti. Yalçınlı, "Başta Şahinler tarafından geldi yangın. İlk gören bizler olduk, hızla geldi ve önlemek mümkün değildi. Bir arkadaşımızın ahırı yandı. Kurtardılar buradaki evleri ama yayladaki evler yandı. Bir tane ev kalmış bildiğimiz. Benim bildiğim 7-8 ev vardı, onlar yandı. Hiçbir can kaybı veya hayvanlarda zarar yok. Bir bilgi verilmedi, sadece 'köy boşalacak' dendi" dedi.

İstanbul'dan Yangın Söndürme Desteği

Ankara ve Bolu'daki yangına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere İstanbul İtfaiyesi ve İSKİ'den ekipler yola çıktı. İstanbul İtfaiyesi'nden 39 personel ve 10 araç ile yapılan bu destek, yangının söndürülmesine katkıda bulunacak. Müdahale ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve daha fazla zararın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.