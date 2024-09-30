Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde geçirdiği süreçte yaşadıklarını paylaşan Tanyeli, hayranlarına moral vermeye çalıştı.

Tanyeli, hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, bu sabah da Bodrum Acıbadem Hastanesi'nden herkese selam olsun. Hastanedeki güzelliğimi paylaşmak istedim; insan sabah sabah bu kadar güzel olur mu? Olamaz bence... Yüzdeki değil, özdeki güzellik kalıcı" ifadelerini kullandı.

Kendisine yapılan tedavi sürecinin kendisine birçok önemli ders kattığını belirten Tanyeli, "Bu sınanmalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu. Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan; mevkiler, şan, şöhret, güzellik ve her şey geçici. Baki olan ahirin de zahirinde mertebeler yüksek olsun" dedi.

Sağlık durumunun daha iyiye gittiğini de belirten sanatçı, "Bugün kendimi daha iyi hissediyorum, ağrılardan ağlamadan uyandım, çok şükür. İnsan ağlamaktan korkar mı? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım. Bugün duygularım derin, kendimi çok iyi hissediyorum. Güzel günler çok yakında; iyi haberler, çok iyi, iyileşiyorum, iyiye gidiyor durum" şeklinde konuştu.

Son olarak İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne geçiş yapacağını duyuran Tanyeli, "Allah'ın izniyle minik bir operasyon geçireceğim, sonra Allah Kerim. Dualarım, canım ailem, doktorlarım, dostlarım, canım Tarçınım; hepinize günaydın. Hepimizi çok seviyorum" diyerek duygularını paylaştı.

Tanyeli’nin pozitif enerjisi ve güçlü duruşu, hayranları ve takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Sanatçının iyileşme süreci, sevenleri tarafından dikkatle takip ediliyor.