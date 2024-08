Kapadokya bölgesine tatil amaçlı gelen bir turist, başka bir turistin lavaboda unuttuğu çantayı çaldı. Olay Nevşehir’in Camicedit Mahallesi’ndeki Kayaşehir yakınlarında bulunan bir caminin lavabosunda meydana geldi.

Olayın detayları

Özbekistan uyruklu turist İntizor Aıtbaeva, Kapadokya’yı gezmeye geldikten sonra Kayaşehir’deki bir caminin lavabosuna çantasını unuttu. Çantasını unuttuğunu fark eden Aıtbaeva, durumu polis ekiplerine bildirdi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çantanın çalındığını belirleyerek olayla ilgili araştırma başlattı.

Şüpheli kaldığı otelde yakalandı

Polis ekipleri, çantanın Vietnam uyruklu 51 yaşındaki Ly The He tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelinin Ürgüp ilçesindeki bir otelde konakladığı bilgisine ulaşan polis, Ly The He’yi kaldığı odasında gözaltına aldı. Şüphelinin odasında yapılan aramalarda, çanta ve içindeki eşyalar bulunarak sahibine teslim edildi. Çanta içinde 100 euro, 300 dolar, 7 bin 447 lira ve cep telefonu şarj aleti yer alıyordu.

Yasal işlem başlatıldı

Ly The He, “Hırsızlık” suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.