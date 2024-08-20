Kınık Belediyesi, bu yıl ürünlerinin tarlada kalmaması için önemli bir adım attı. Yayakent ve Dündarlı mahallelerinde yetiştirilen karpuzlar ile Sucahlı Mahallesi’nin meşhur kavunları, pazar ve talep dengesizliği nedeniyle değerinde satılamadı. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, tarla mahsullerini satın alarak bu ürünleri halkla buluşturma kararı aldı.

Başkan Bodur’un desteğiyle ürünler dağıtıldı

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, çiftçilerin beklenen geliri elde edememesi üzerine harekete geçti. Tarlada kalan karpuz ve kavunları satın alarak, bu ürünleri ücretsiz bir şekilde vatandaşlara dağıttı. Bu uygulama sayesinde hem çiftçilerin emekleri korunmuş oldu hem de Kınık halkı taze ürünlere ulaşma fırsatı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği

Kınık Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü proje çerçevesinde, günlük bir tır dolusu taze kavun ve karpuz alımı gerçekleştiriyor. Bu işbirliği, hem üreticilere ekonomik destek sağlarken hem de yerel halkın sofralarına taze ve yerli ürünlerin ulaşmasını hedefliyor.

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, “Çiftçilerimizin emeğini boşa çıkarmamak için bu projeyi hayata geçirdik. Hem çiftçimize can suyu olduk hem de vatandaşlarımızın taze ürünlere ulaşmasını sağladık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a üreticilerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.