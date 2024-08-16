Yerel halk, uygulamanın kültürel mirasa zarar verdiğini belirterek yetkililere şikayette bulundu.

Pamuklarla kaplı peribacaları

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabasında, 'Manastırlar Vadisi' olarak bilinen Yarıkkaya'da gerçekleştirilen reklam çekimleri sırasında peribacalarına kimyasalla yapıştırılmış pamuklar dikkat çekti. Çekimlerin sadece fotoğraf izniyle yapılacağı belirtilmesine rağmen, uygulamanın doğayı ve kültürel varlıkları nasıl etkilediği tartışma konusu oldu.

Yetkililerin müdahalesi ve vatandaş tepkisi

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ve Alan Başkanlığı ekipleri, reklam çekimlerine müdahale etti. Bölge halkı, kültürel mirasa yapılan zararları protesto ederek tepkilerini dile getirdi. Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya'ya resmen pamuk tıkadılar. Büyük bir firmadan geldiklerini söyleyip kimyasalı duvarlara sürüp pamukları yapıştırmışlar. Böyle bir uygulama kabul edilemez" dedi.

Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağaralarda ünlü tekstil firmasının yaptığı tahribatı görmekteyiz. Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına verdiği zarar çok büyük" şeklinde konuştu.