Kapadokya’ya turistik gezi için gelen 61 yaşındaki Tayvanlı turist H.S.C., konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olay, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kapadokya'yı gezmek için cuma günü Ürgüp’teki bir otele yerleşen H.S.C., dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ürgüp Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavisinin ardından otele geri dönen turist, bu sabah sıcak hava balon turuna katıldı. Ancak tekrar rahatsızlanan H.S.C., Kapadokya gezisini iptal ederek otel odasında dinlenmeye karar verdi.

Akşam saatlerinde geziden dönen bir arkadaşı, odalarına girdiğinde H.S.C.’yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun otel yetkililerine bildirilmesi üzerine, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Otele gelen sağlık ekipleri, Tayvanlı turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, H.S.C.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.