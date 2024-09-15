Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin’de düzenlenen düğün törenine katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. CHP Mardin İl Sekreteri Azad Kılınçaslan ve Nurhan İlhan'ın düğününe katılan Özel, çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.

İyi dileklerde bulundu

Özel, CHP Mardin İl Sekreteri Azad Kılınçaslan ve Nurhan İlhan'ın bu özel günlerinde yanlarında bulunarak ailelerine iyi dileklerde bulundu. Düğünde konuşma yapan Özel, genç çifte mutluluklar dilerken, hem Kılınçaslan hem de İlhan ailelerine tebriklerini iletti.