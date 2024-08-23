Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için önemli düzenlemelere imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile tüketicilerin korunması hedefleniyor.

Tüketiciler için yeni haklar ve kolaylıklar

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kapıdan satışlarda tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyacak önemli düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketiciler artık satıcı veya sağlayıcıya kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabilecek. Bu değişiklik, tüketicilerin haklarını daha hızlı ve etkili bir şekilde savunabilmesini sağlayacak.

Kapıdan satışlarda cayma hakkı nasıl kullanılacak?

Yeni yönetmelik, kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde tüketicilere büyük kolaylıklar sunuyor. Tüketiciler, artık satıcı veya sağlayıcı tarafından oluşturulan sistemler üzerinden kısa mesaj veya e-posta yoluyla cayma hakkını kullanabilecek. Bu sayede, tüketicilerin cayma hakkını kullanırken karşılaştığı zorluklar en aza indirilecek.

Sözleşme içeriği ve tüketici bilgilendirme zorunluluğu

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tüketici ile satıcı arasındaki sözleşmenin zorunlu içeriğinde ilave iletişim bilgilerinin bulunması şartı getirildi. Bu sayede, tüketicinin satıcıya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşması sağlanacak. Ayrıca, cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması zorunlu hale getirildi. Bu adım, tüketicilerin aldatılmasını ve yanıltılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Yetki belgeleri için yeni kurallar

Ticaret Bakanlığı, kapıdan satış yapan satıcı ve sağlayıcılara yönelik yetki belgesi başvuru şartlarını daha sıkı kurallara bağladı. Yönetmeliğe göre, yetki belgesi yenileme sürecinde ek süre tanımlandı ve yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde yetki belgesinin iptal edilmesi kolaylaştırıldı.