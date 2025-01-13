Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan bir kadın yolcunun hareketlerinden şüphelenerek detaylı arama yaptı. Yapılan incelemede, kadının bel bölgesine bezle sarılmış halde gümrük kaçağı ilaçlar bulundu.

5 binden fazla kaçak ilaç ele geçirildi

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada, beline sarılı bez içinde toplam 5 bin 148 adet gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. İlaçların cinsi ve kullanım amacı henüz açıklanmazken, bu tür kaçakçılık girişimlerinin halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği belirtildi.

Kaçak ilaçları taşıyan şüpheli kadın, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kadının kaçakçılık ağıyla bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.