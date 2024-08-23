Milli gururumuz Eda Erdem, Göcek'te bulunan Fethiye Belediyesi hizmet binasında Başkan Alim Karaca'yı ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Karaca, Eda Erdem'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Karaca, “A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı ve milli gururumuz Eda Erdem’i Göcek Hizmet Binamızda misafir etmekten onur duyduk. 2024 Olimpiyatları'nda yaşattıkları büyük gurur için kendisine ve tüm milli takımımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.