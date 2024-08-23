İstanbul'dan Karadağ'ın Tivat kentine gidecek olan yolcular, iki gündür uçaklarının gelmemesi nedeniyle havayolu şirketine tepki gösterdi.

Air Montenegro Havayolları'nın geçen çarşamba günü yapacağı İstanbul-Tivat seferi, uçağın kuşa çarpmasından dolayı iptal edilmişti. Uçağın seferden çekilmesiyle, sefer iki günden beri yapılamadı. İptal nedeniyle 200'e yakın yolcu çevre otellere yerleştirildi.

İstanbul Havalimanına gelerek havayolu şirketi yetkililerine tepki gösteren yolcular, “Bugün uçağa binmek üzere İstanbul Havalimanı'na tekrar getirdiler ama yine seferin iptal olduğunu söylediler. Burada kimse sorumluluk almıyor. Burada mağduriyet yaşıyoruz. Burada insanların mağduru söz konusu. Burada bize gelip bizim daha yeni haberimiz oldu deniliyor. Tamam şirket suçlu, buradaki yetkililer de sorumluluktan kaçınamazlar. 24 saattir burada bekliyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Yeni bir uçak tahsis edilecek

Yetkililer, Air Montenegro Havayolları'nın İstanbul-Tivat seferinin iptalinin acentelere bildirildiğini ve acentelerin yolculara bildirmediğini söylediler. Dün yapılması gereken seferin uçağın kuşa çarpmasından dolayı iptal olduğunu, havayolu şirketinin başka bir uçak tahsis edeceğini ve yolcuların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.