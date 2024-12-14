Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava koşullarının olumsuz etkiler yaratabileceğine dair son tahmin raporunu açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtilirken, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli sağanak, kar, fırtına ve çığ uyarıları yapıldı. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji'nin raporuna göre, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları, Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, özellikle bu bölgelerde ulaşımda aksamalara, sel ve su baskınlarına yol açabileceği öngörülüyor.

Marmara ve Ege'de rüzgârın güney yönlerinden kuvvetli esmesi, kısa süreli fırtınalar yaratabilir. Bu bölgelerde ayrıca gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olaylarına da rastlanması bekleniyor.

Çığ riski ve buzlanma tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Kar yağışının yoğun olduğu dik ve eğimli yamaçlarda, çığ riskinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca, bu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılar yapıldı. Yüksek bölgelerde dikkatli olunması ve çığ tehlikesi olan alanlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Sıcaklık değişimleri ve buzlanma

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 5 derece arasında artması bekleniyor. Ancak, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı illerinde, gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek ve bu da buzlanma ve don olaylarına yol açacaktır. Özellikle yollarda meydana gelebilecek kayganlık nedeniyle dikkatli olunmalıdır.

Bölge bölge hava durumu tahminleri

Ege: Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Marmara: Parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı. İstanbul'da yağmur ve sağanak etkili olacak.

Akdeniz: Antalya ve çevresi, sağanak yağışla karşı karşıya. Bölgedeki rüzgarlar kuvvetli esecek.

İç Anadolu: Ankara ve çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor, buzlanma tehlikesi de var.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars gibi illerde kar yağışı bekleniyor. Çığ riski ve don olayları uyarısı yapılmış durumda.

Tedbirli olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların meteorolojik uyarılara dikkat etmelerini ve olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirleri almalarını öneriyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, çatı uçmaları ve kar savrulması gibi durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunmalı.