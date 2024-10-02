UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar devam ediyor. 3 Ekim 2024 Perşembe günü, Karabağ ve Malmö, kritik bir maçta karşı karşıya gelecek.

Karabağ - Malmö maçı, saat 19.45'te başlayacak ve tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak isteyen iki takım da bu maçta önemli bir galibiyet arayacak. Futbolseverler, maç öncesinde takımların muhtemel 11'leri ve diğer detayları merak ediyor.

Her iki takım da Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Karabağ deplasmanda Tottenham'a 3-0'lık skorla yenilirken, Malmö kendi sahasında Rangers'a 2-0 kaybetti. İkinci haftada ilk galibiyetlerine ulaşmak isteyen iki takım, kıyasıya mücadele verecek.