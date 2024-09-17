Karabağlar Belediye Başkanı Kınay Zabıtalar Belediyenin Yüzüdür

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, zabıta personeline yönelik yaptığı konuşmada, onların belediyenin en önemli yüzü olduğunu belirtti. Emekli personele plaket takdim eden Kınay, bu birlikteliği büyüterek yola devam edeceklerini söyledi.

Zabıta personeline özel yemek

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 500 bin kişilik bir ilçeye hizmet veren Zabıta Müdürlüğü personeliyle Uzundere Gemi Restoran’da bir araya geldi. Yemeğe, Başkan Kınay’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve zabıta personeli katıldı.

Belediyenin vatandaşla ilişkisindeki ilk nokta

Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü kutlayan Kınay, zabıtaların belediyenin en önemli temsilcileri olduğunu vurguladı. Başkan Kınay, “Vatandaşlarla doğrudan temas kuran sizlersiniz. Zaman zaman zorlu şartlarla karşılaşıyorsunuz, ancak görevlerinizi eksiksiz yerine getiriyorsunuz. Bu, belediye hizmetlerinin sürekliliği ve kalitesi açısından büyük bir öneme sahip" dedi. Zabıtaların, vatandaşların gözünde belediyenin güvenilirliğini sağladıklarını ifade eden Kınay, tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Emekli olan personele plaket

Yemekte, emekliye ayrılan zabıta personeli de unutulmadı. Başkan Kınay, zabıta komiser yardımcıları Bahri Dinç, Hüseyin Vatansever ve Hasan Birdal ile zabıta memurları Ali Rıza Kahraman, Nizamettin Yılmaz ve Adnan Dululoğlu’na plaket takdim ederek, yıllarca verdikleri hizmetler için teşekkür etti.

Başkan Kınay’dan teşekkür ve takdir

Zabıta Müdürü Özkan Gözcü de konuşmasında Başkan Kınay’a, zabıta personelinin emeklerine verdiği değerden dolayı teşekkür etti. Gözcü, "Başkanımızın destekleriyle daha güçlü ve motivasyon dolu bir ekip olarak görevlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Etkinlik, zabıta personeli, Başkan Kınay ve belediye başkan yardımcılarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Bu buluşma, belediye ve zabıta arasındaki uyumun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.