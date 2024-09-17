Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için başvurular bugün itibarıyla başladı. Adaylar, sınav için başvurularını 25 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

Başvurular nereden yapılıyor?

Başvurular, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden, ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek. Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr/" adresini ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Son başvuru tarihine dikkat!

2024-YDS/2 sınavı, dil bilgisi seviyesini ölçmeyi amaçlayan önemli bir sınav olarak öne çıkıyor. Başvuruların son gününü kaçırmamak için adayların belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.