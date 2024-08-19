Karabağlar Belediyesi Karbem’den Yks’de Büyük Başarı

Karabağlar Belediyesi’nin eğitime sunduğu destekler, gençlerin hayallerine kavuşmalarını sağlıyor. KARBEM, YKS’de elde ettiği %81’lik başarı oranıyla eğitimde fırsat eşitliğinin simgesi haline geldi.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor

Karabağlar Belediyesi, KARBEM aracılığıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlama misyonunu sürdürüyor. LGS’deki başarısının ardından YKS’de de yüzleri güldüren KARBEM, gençlerin hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir rol oynuyor. 204 öğrenciden 166’sının üniversiteye yerleşmesi, KARBEM’in eğitimde ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarı oranı %81’e ulaştı

YKS sonuçlarına göre tercih yapan 204 öğrenciden 166’sı istedikleri üniversitelere yerleşti. Bu başarı, KARBEM’in öğrencilere sağladığı nitelikli eğitim ve rehberlik hizmetlerinin bir göstergesi. Yerleşen öğrenciler arasında Hukuk, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Fen-Edebiyat gibi popüler bölümleri tercih edenler dikkat çekiyor. Ayrıca, İlahiyat Fakültesi, Polis Meslek Yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi, Konservatuvar ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu gibi çeşitli alanlarda da başarılar elde edildi.

“Eğitime desteğimiz sürecek”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, KARBEM’deki öğrencilerin elde ettiği başarıyı kutlayarak, onların bu zorlu süreçte büyük bir özveri gösterdiğini vurguladı. Kınay, “Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. KARBEM’i büyütme ve kapasitesini artırma hedefimiz doğrultusunda, eğitime desteğimiz artarak devam edecek” dedi. Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak gençlerin eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında olacaklarını ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışacaklarını ifade etti.