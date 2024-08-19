O günden bu yana susuz kalan bölge halkı, evlerine su taşımak için eşek ve katır kullanmak zorunda kalıyor.

Eşeklerle su taşımak gündelik gerçek oldu

Mahalle sakinleri, 21 yıl önce su kaynaklarının muhtarlık tarafından şebeke suyuna bağlanmasından bu yana büyük zorluklar yaşadıklarını belirtiyor. Şebeke suyunun köylerine gelmediğini söyleyen köylüler, kilometrelerce uzaktan su taşımak için hayvanlarını kullanıyor. Bu durum, yaklaşık 500 haneyi etkiliyor ve köylüler su yetersizliği nedeniyle kışlık yiyeceklerini bile yetiştiremediklerini iddia ediyor.

"Muhtar bizi kandırdı"

78 yaşındaki Meryem Kızılkaya, 20 yılı aşkın süredir su sıkıntısı çektiklerini ve bahçelerini ekemediklerini dile getiriyor. “Katır ve eşek ile su aramaya gidiyoruz. Şebeke suyu var ama buraya gelmiyor. 21 sene önce muhtar hepimizi kandırdı. Suyun bir kısmı alınacak denildi ama suyun hepsi şebeke suyuna bağlandı. Evlerde su yok” şeklinde konuştu.

Su kavgası: Daha çok kavga çıkar

Köy sakinlerinden Ramazan Kızılkaya da su sıkıntısının köyde gerginlik yarattığını belirtiyor. "Ne içme suyumuz ne bahçe suyumuz var. Su yüzünden kavgalar çıkıyor. Bundan sonra daha çok kavga çıkar” diyen Kızılkaya, susuzluğun köyde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Hayvancılık sektörü de susuzluktan etkileniyor

Köy sakinlerinden Şaban Kızıldağ, su şebekesinin bağlanmasıyla büyük bir su sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor ve "İçme suyuna hasretiz. Bahçe suyu veremezsek kışın ne yiyeceğiz? İçme suyuna hasret kaldık" dedi. Bölgede 2 bin büyük ve küçükbaş hayvanın olduğunu söyleyen köylüler, susuzluğun hayvancılığı da olumsuz etkilediğini belirtiyor.