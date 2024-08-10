Karabağlar Belediyesi ile Halkevleri'nin ortaklaşa düzenlediği “Yaz Çocuk Buluşmaları” kursları, çocuklara hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sunuyor. Cennetçeşme Semt Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, bilimsel ve eşit bir eğitim anlayışıyla çocukları çeşitli derslerle buluşturuyor.

Karabağlar Belediyesi ve Halkevleri'nin işbirliğiyle düzenlenen yaz kursları, çocuklar için keyifli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Cennetçeşme Semt Merkezi’nde gerçekleştirilen "Yaz Çocuk Buluşmaları" derslerinde, çocuklar Drama, Toplumsal Cinsiyet, Ritim, Müzik, Eğlenceli Bilim, Resim, Felsefe ve Çocuk Hakları gibi çeşitli konularda eğitim alıyor. Halkevleri gönüllülerinin katkısıyla yapılan bu etkinlikler, bilimsel ve eşitlikçi bir bakış açısıyla çocukların hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlıyor.

Velilere ücretsiz kurs

Eğitim sürecinde çocuklar kadar veliler de unutulmadı. Kurs süresince veliler için ücretsiz olarak resim, yoga ve yaratıcı drama kursları düzenleniyor. Bu sayede aileler de çocuklarının etkinliklerine katılmakla birlikte kendilerine zaman ayırma fırsatı buluyor.

15 Ağustos'a kadar devam

"Yaz Çocuk Buluşmaları" kursları, 15 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Perşembe ve Cuma günleri düzenlenen eğitimlerde, toplamda 40 çocuk, gönüllerince vakit geçirme fırsatı buluyor. Bu sürede, çocuklara bilimsel ve eşitlikçi bir eğitim sunmak için Halkevleri'nin özverili çalışmaları devam ediyor.

Eğitimlerin sonunda, çocuklar 12 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da Uzundere Rekreasyon Alanı'nda düzenlenecek çocuk şenliği ile yaz dönemini coşkuyla kapatacak. Şenlikte Halkevi Çocuk Korosu sahne alacak, çocuklar şiir dinletisi, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla eğlenceli bir akşam geçirecekler.