Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yaz döneminde öğrencilere yönelik sunduğu 12 branşlı kurslara yeni bir ekleme yaptı: Temel Yüzme Eğitimi. Karabağlar Belediyesi Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Aqua Park'ta düzenlenen kursa, 3 uzman antrenör eşlik ediyor ve ilk kursa 110 öğrenci katıldı. 7-12 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen kurs, 4 hafta boyunca toplam 8 dersle tamamlanacak. Yeni dönem kayıtları ise başladı.  Bu yıl ilk kez düzenlenen Temel Yüzme Eğitimi ve özel gereksinimli çocuklar için verilen yüzme dersleri büyük ilgi gördü.

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Karabağlar Belediyesi'nin Yeni Yüzme Kursları Yoğun Ilgi Görüyor

Özel gereksinimli çocuklar için ücretsiz eğitim

Karabağlar Belediyesi, İzmir’in en fazla özel gereksinimli birey sayısına sahip ilçesi olarak, bu çocuklar için de ücretsiz yüzme eğitimi düzenliyor. 15 özel gereksinimli çocuk, bireysel ilgiyle verilen bu derslerden yararlanıyor. Gelecek dönemde eğitimin kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Karabağlar Belediyesi'nin Yeni Yüzme Kursları Yoğun Ilgi Görüyor1

Başkan Kınay: "Çocuklarımızın yanındayız"

Yüzme eğitimleri hakkında konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, yaz tatilinde çocukları yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Başkan Kınay, "Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve umutlarını büyütmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Spor, kültür ve sanatla iç içe bir yaşam sürmeleri için projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin Yeni Yüzme Kursları Yoğun Ilgi Görüyor2

Temel Yüzme Eğitimi'nin yanı sıra, açık saha basketbolu, aerobik ve mahallelerde herkes için spor gibi diğer yaz spor aktiviteleri de devam ediyor. 

Kaynak: BÜLTEN