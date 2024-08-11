Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yaz döneminde öğrencilere yönelik sunduğu 12 branşlı kurslara yeni bir ekleme yaptı: Temel Yüzme Eğitimi. Karabağlar Belediyesi Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Aqua Park'ta düzenlenen kursa, 3 uzman antrenör eşlik ediyor ve ilk kursa 110 öğrenci katıldı. 7-12 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen kurs, 4 hafta boyunca toplam 8 dersle tamamlanacak. Yeni dönem kayıtları ise başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Temel Yüzme Eğitimi ve özel gereksinimli çocuklar için verilen yüzme dersleri büyük ilgi gördü.

Özel gereksinimli çocuklar için ücretsiz eğitim

Karabağlar Belediyesi, İzmir’in en fazla özel gereksinimli birey sayısına sahip ilçesi olarak, bu çocuklar için de ücretsiz yüzme eğitimi düzenliyor. 15 özel gereksinimli çocuk, bireysel ilgiyle verilen bu derslerden yararlanıyor. Gelecek dönemde eğitimin kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Başkan Kınay: "Çocuklarımızın yanındayız"

Yüzme eğitimleri hakkında konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, yaz tatilinde çocukları yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Başkan Kınay, "Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve umutlarını büyütmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Spor, kültür ve sanatla iç içe bir yaşam sürmeleri için projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Temel Yüzme Eğitimi'nin yanı sıra, açık saha basketbolu, aerobik ve mahallelerde herkes için spor gibi diğer yaz spor aktiviteleri de devam ediyor.