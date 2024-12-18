Savunma hattındaki eksiklikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapısından yetişen Merih Demiral'ı yeniden kadroya katmak istiyor. Özellikle Oosterwolde ve Becao’nun uzun süreli sakatlıkları sonrası stoper ihtiyacı acil hale gelirken, Merih ismi yönetimin gündemine geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen 25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe’ye geri dönmeye sıcak baksa da transferin önündeki en büyük engel, oyuncunun yıllık 10 milyon Euro'yu bulan maaşı.

Yaz dönemi için görüşmeler

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim Merih Demiral’la şimdilik mali koşullar nedeniyle anlaşamasa da, yaz transfer döneminde şartların yeniden değerlendirilmesi için görüşmeler yapmayı planlıyor.

Merih Demiral'ın performansı

Bu sezon Al Ahli formasıyla 18 maça çıkan Merih, 1 gol kaydetti. Savunmadaki liderliği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Merih, Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde savunmayı güçlendirmek için alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor.