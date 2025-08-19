Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın Ak Parti’ye geçişi sonrası Söke Belediye Meclisi’nde dengeler değişti. CHP’den istifa eden Şakir Gülmez, Hilal Kabasakal, Necmettin Aka ve Muharrem Özcan Ak Parti’ye katıldı, Murat Günal ise MHP’ye geçti.

Yeni Meclis Üyeleri ve Mazbatalar

CHP’den istifa eden Tuncay Bozdağ’ın yerine meclise giren Muharrem Özcan, mazbatasını aldıktan hemen sonra partisinden ayrılarak Ak Parti’ye geçti. Bu değişiklikler sonrası Cumhur İttifakı’na katılan üye sayısı arttı.

Hayal Üzüm CHP’de Yoluna Devam Etti

Kamuoyunda CHP’li Meclis Üyesi Hayal Üzüm’ün istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Üzüm, yaptığı açıklamada, “CHP Meclis Üyesi olarak yoluma devam ediyorum” diyerek haberleri yalanladı.

Söke Meclisi’nde Yeni Denge

Cumhur İttifakı’na katılan 5 üye ve Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın saf değiştirmesiyle gözler, Eylül ayında yapılacak ilk Belediye Meclisi toplantısına çevrildi. Mecliste 16 CHP’li üye görevine devam ederken, MHP (Cumhur İttifakı) üye sayısı yeni katılımlarla 15’e yükseldi.

Encümen Üyeliği ve Komisyonlar Yeniden Belirlenecek

Meclis üyeliğinden istifa eden Av. Tuncay Bozdağ’ın yerine yeni bir ismin Encümen Üyeliği’ne seçilmesi bekleniyor. Ayrıca parti değişiminin ardından, Nisan 2026’da görev süreleri dolacak olan ihtisas komisyonlarının yeniden belirlenmesi gündeme geldi.