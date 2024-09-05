Karabağlar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü yardımlar kapsamında, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği vererek onların yanında olmaya devam ediyor.

Eğitime kesintisiz destek

2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi öncesinde Karabağlar Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarını unutmuyor. Her ay düzenli olarak Sosyal Destek Kartı ve Sosyal Butik üzerinden sağladığı yardımların yanı sıra, bu yıl öğrenciler için özel bir eğitim desteği sunarak öğrenci başına 750 TL eğitim katkısı sağlayacak.

Sosyal Destek Kartı ile eğitim yardımı

Karabağlar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere verdiği destekleri genişleterek sürdürüyor. Bu kapsamda, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, Sosyal Destek Kartı'ndan yararlanan ailelerin çocuklarına 750 TL eğitim yardımı yapacak. Bu yardım, ilköğretim ve liseye devam eden öğrencilerin okul gereksinimlerinin bir bölümünü karşılamaya yardımcı olacak.

Karabağlar Belediyesi’nin eğitim projeleri

Sosyal yardımların yanı sıra Karabağlar Belediyesi, eğitim alanında birçok önemli projeye imza atıyor. Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile öğrencilere modern ve uygun fiyatlı barınma imkânı sunuluyor. Ayrıca, KARBEM dershanesi aracılığıyla binlerce öğrenciye lise ve üniversite sınavlarına hazırlık desteği veriliyor. Bununla birlikte, ilçedeki okulların bakım ve onarım ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor.

“Eğitimin yanındayız”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, eğitime verilen desteğin sadece maddi yardım olmadığını, aynı zamanda çocukların ve gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti. Başkan Kınay, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, her ay dar gelirli ailelerimize nakdi yardımda ve erzak, giyim desteğinde bulunuyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi çocuklarımızın da ihtiyaçlarını karşılayarak, onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.