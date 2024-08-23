Karabağlar Belediyesi’nden Çalışan Personel Çocuklarına Destek

Karabağlar Belediyesi, çalışan personeline destek olmak amacıyla yaz döneminde “Oyun Durağı” isimli projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında 4-6 yaş ve 7-14 yaş arası çocuklar, belediye binasında uzman personel tarafından düzenlenen renkli etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor. Başkan Helil Kınay, projeyi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Sosyal belediyecilikte örnek proje

Sosyal belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken Karabağlar Belediyesi, bu yaz personelini de unutmadı. Belediye hizmet binası içinde yer alan “Oyun Durağı” projesi, çalışanların çocuklarına eğlenceli ve güvenli bir ortam sağlıyor. 4-6 yaş arası 27 çocuk ve 7-14 yaş arası 36 çocuk olmak üzere toplamda 63 çocuk, bu alandan faydalandı. Küçük çocuklar için görsel sanat, hikaye saati, müzik, modern dans, zumba, sinema, akıl ve zeka oyunları gibi aktiviteler düzenlenirken, büyük çocuklar için de sudoku, origami, sinema ve kitap okuma saatleri gibi etkinlikler sunuluyor. Çocuklar, bu etkinlikler sayesinde hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Başkan Kınay’dan destek mesajı

Göreve geldiği günden bu yana sosyal projelere öncelik veren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Oyun Durağı” projesini ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirdi. Çocukların oyunlarına katılan ve onların mutluluğunu paylaşan Kınay, “Çalışan anne ve babalarımızın çocuklarını güvenle bırakabilecekleri alanlar oluşturmak büyük önem taşıyor. Bu projeyi, personelimizin içi rahat çalışabilmesi ve çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde geçirebilmesi için başlattık. Amacımız bu tür alanları artırarak ilçemizin genelinde yaygınlaştırmak” dedi.

Güvenli ve eğlenceli bir ortam

“Oyun Durağı” projesi, çalışan ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir alan sunarken, çocukların da yaz tatillerini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmesine olanak tanıyor. Proje, aileler tarafından büyük ilgi görürken, çocukların gelişimine katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor.