Karabağlar Belediyesi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi aracılığıyla çocukları bilimin heyecan verici dünyasıyla tanıştıran özel bir projeye imza atıyor. ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) Projesi kapsamında, 20 öğrenci, Uluslararası Uzay İstasyonu ile canlı bağlantı kurarak bir astronotla doğrudan konuşma fırsatı elde edecek.

Başvurular 25 Aralık’a kadar

Proje, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine açık olup başvuru için https://forms.gle/PBXRtYgD1VSskaJb8 linki üzerinden başvuru formu doldurulması gerekiyor. Başvuru için son tarih 25 Aralık 2024 olarak belirlenirken, seçilen öğrencilerin isimleri Ocak ayında açıklanacak. Etkinlik ise 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında belirlenecek bir günde gerçekleştirilecek.

"Çocuklar hayallerini gerçekleştirecek"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, projeye başvuracak tüm çocukları davet ederek, "Bu projeyle çocuklarımız uzaydaki bir astronotla konuşarak hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bilimi sevdirmek, çocuklarımızın merakını desteklemek ve onları geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek bizim en büyük hedefimiz. Karabağlar’da bilimle iç içe nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz," dedi.

Seçilen öğrenciler için süreç

Başvurular arasından en ilginç soruları hazırlayan 20 asil ve 5 yedek öğrenci seçilecek. Seçilen öğrenciler, velileriyle birlikte proje öncesi düzenlenecek bilgilendirme toplantısına davet edilecek.

ARISS projesi nedir?

Karabağlar Belediyesi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi ile ARISS Projesi'ne kabul edilen ilk bilim merkezi olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. ARISS, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki amatör radyo ekipmanları kullanılarak dünya ile iletişim kurulmasını sağlayan bir projedir. Öğrenciler, bu proje sayesinde astronotlarla doğrudan iletişim kurma şansı elde ederken, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında eğitim ve farkındalık kazanmayı hedefliyor.