Açılışını Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yaptığı bu ücretsiz merkez, bölgedeki çocuklara oyunla öğrenme imkânı sunacak. Özgür Mahallesi'ndeki Çocuk Evi'nin ardından açılan bu merkezle birlikte Başkan Kınay, yılbaşına kadar iki yeni akademinin daha hizmete gireceğini müjdeledi.Ali Fuat Erden Çocuk Oyun Akademisi'nin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Mahalle Muhtarı Türkan Sivaşan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Başkan Kınay: 'Kadınlara, ailelere ve çocuklara nefes olmaya devam edeceğiz'Açılışta konuşan Başkan Helil Kınay, çocuklarla birlikte farklı bir heyecan yaşadıklarını belirterek kentleşme sürecinde güvenli oyun alanlarının önemine dikkat çekti. Kınay 'Özellikle Karabağlar gibi kentleşme sürecini tamamlamaya çalışan yerlerde, çocuklarımızın gidebileceği oyun alanları ve parklar yeterli değil. Biz önce onların güvenliğini düşünmek zorundayız. Çünkü çocuklarımızın da, kadınların da hayata nefes katacak alanlara ihtiyacı var' dedi.İki çocuk annesi olarak bu eksikliği yakından bildiğini ifade eden Kınay, 'Bu yüzden bugün burada, Karabağlar Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızın emeğiyle bu Çocuk Oyun Akademisi'ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yılbaşına kadar açacağımız ikisi yeni toplamda dört akademi ile mahallelerimizde, sokaklarımızda kadınlarımıza, ailelerimize ve çocuklarımıza bir nefes olmaya devam edeceğiz. Şu anda 24 öğrencimizle başlıyoruz; talebe göre sayımızı artıracağız' ifadelerini kullandı.

Sözlerini Cumhuriyet vurgusuyla tamamlayan Başkan Kınay, 'Bu minik yürekler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları. Onlar, Cumhuriyetimizin ışığını geleceğe taşıyacak çocuklar. Bizim görevimiz, onların hayatına sahip çıkmak ve bu ülkenin geleceğini onlarla birlikte inşa etmektir' dedi.Ali Fuat Erden Mahallesi Muhtarı Türkan Sivaşan da açılışta yaptığı konuşmada merkezin önemine değinerek, 'Bugün burada sadece mahallemiz için değil, bölgemizde yaşayan tüm kadınlar ve çocuklar için önemli bir adım atıyoruz. Sağlıklı birey, topluma zarar vermeyen bireydir. Bu anlayışla hareket eden Başkanımız Helil Kınay'a mahallem adına teşekkür ediyorum' dedi.Çocuklara ücretsiz, güvenli ve nitelikli eğitim ortamıKarabağlar Belediyesi, Özgür Mahallesi'nde hizmete açtığı Çocuk Evi'nin ardından, Ali Fuat Erden Mahallesi Çocuk Oyun Akademisi ile çocuklara ücretsiz güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı daha kazandırmış oldu.

Çocukların bireysel gelişim ihtiyaçları ve ailelerin sosyo-kültürel özellikleri dikkate alınarak planlanan akademide, 3-4 ve 4-5 yaş gruplarından toplam 24 çocuk eğitim alacak. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı merkezde eğitimler, akademik temelli ve oyun odaklı bir yaklaşımla yürütülecek.Sabah ve öğle olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilecek derslerde, branş dersleri, müzik, drama, jimnastik ve spor atölyeleri yer alacak. Çocukların güvenli, sevgi dolu bir ortamda gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanan merkez, mahallede önemli bir ihtiyacı da karşılamış oldu.