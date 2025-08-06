Karabağlar Belediyesi’nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin eğitime yönelik destek projeleri kamuoyuna duyuruldu.

Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 317 üniversiteli genç kadının barınma hakkına katkı sunulurken, enflasyona rağmen yurt ücretlerine yalnızca yüzde 10 oranında artış yapıldığı açıklandı. 2025–2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak ücret, KDV dahil 4.750 TL olarak belirlendi.

Yurtta öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak donatılar yer alırken, üniversite kampüslerine ulaşımı sağlamak üzere ücretsiz servis hizmeti de sunuluyor.

İlkokula başlayacak öğrencilere kırtasiye desteği

Karabağlar Belediyesi’nin eğitime desteği sadece üniversite öğrencileriyle sınırlı kalmıyor. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası ile yapılan iş birliği protokolü bir yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda, 2025–2026 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak ihtiyaç sahibi öğrencilere 1.500 TL tutarında kırtasiye desteği verilecek.

Destekten yararlanacak öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ortak değerlendirmesiyle belirlenecek.

Başkan Kınay: Barınma hakkı temel bir ihtiyaçtır

Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, gençlerin barınma hakkının kamusal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Başkan Kınay, “Kız kardeşlerimizi, gençlerimizi korumak zorundayız. Yurdumuzla ilgili olanakları yalnızca sözde değil, eylemde geliştiriyoruz” dedi.

Bazı düzenlemelerle belediyelerin yurt ve kreş açma yetkisinin sınırlandırıldığına işaret eden Başkan Kınay, “Gençlerimize kim destek veriyor, kim yolunu kapatıyor, bunun değerlendirmesini halkımız elbette yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kamunun görevi eğitim altyapısını sağlamaktır”

Öğrencilerin iyi şartlarda eğitim alabilmesi için daha fazla yurt ve destek ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Kınay şunları söyledi:

“Kamunun asıl görevi, öğrencilerin kaliteli eğitim alabilmesi için gerekli altyapıyı sunmaktır. Bu yalnızca belediyelerin değil, tüm kamu kurumlarının ortak sorumluluğudur. Biz Karabağlar Belediyesi olarak, sınırlı imkânlara rağmen katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı duyarlılığı merkezi idareden ve ilgili kurumlardan da bekliyoruz.”