“Nesillerce” mottosuyla düzenlenen 37. yıl yarışları, Yalıkavak Marina’da kurulan yeni Yarış Merkezi’ndeki törenle resmen başladı. Yarışçılar ve davetlilerin bir araya geldiği tören, müzik ve dans eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, yarış öncesi düzenlenen etkinliklerde bir araya gelerek denizin ve dostluğun coşkusunu paylaştı.

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon yelkencilere ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Bu yıl ana sponsorlukta Opet, platin sponsorlukta Anadolu Sigorta, Yalıkavak Marina, Four Seasons Hotels İstanbul, Ruins Luxury Resort, gold sponsorlukta İş Yatırım, Setur, Ağanlar Tersanesi, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, JAECOO, silver sponsorlukta ise Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri, Arvento, Era Outdoor ve Eskiceshme Hotel yer alıyor.

Süleyman Uysal: “Denizin, yelkenin ve Bodrum’un büyüsü gelecek nesillerde de yaşasın istiyoruz”

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “37 yıldır The Bodrum Cup yalnızca bir yarış değil, Bodrum’un kültürünü ve denizcilik mirasını geleceğe taşıyan bir değer haline geldi. Bu yıl ‘Nesillerce’ temasıyla yola çıkarken, deniz sevgisinin, dostluğun ve paylaşımın nesiller boyunca sürecek bir mirasa dönüştüğünü bir kez daha görüyoruz. Bu yıl yarış merkezimiz Yalıkavak Marina’da, denizle, sanatla, müzikle iç içe bir hafta bizi bekliyor. Tüm destekçilerimize, kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise konuşmasında şunları söyledi: “The Bodrum Cup’ı 1988’de başlatırken hayalimiz, Bodrum’un deniz kültürünü dünyaya anlatmaktı. Bugün bu miras, hem gençlere ilham veriyor hem de Bodrum’un kimliğini yelkenlerle yaşatıyor. ‘Nesillerce’ teması tam da bu anlamı taşıyor. Yelkenlerimiz dostluk, barış ve sevgi için Bodrum’un rüzgârında bir kez daha buluşuyor.”

Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter de The Bodrum Cup’ın 37 yıldır kesintisiz düzenlenerek uluslararası alanda köklü ve saygın bir etkinlik haline geldiğini belirterek, “Yelken sporunun yaygınlaşmasında ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalığın artmasında pay sahibi olan The Bodrum Cup, Bodrum’un ve bölgenin ekonomisine değer katıyor, ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Maximiles Black Kart markamız ile 3 yıldır The Bodrum Cup’ın isim sponsorluğunu üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Yarışın her yıl olduğu gibi bu yıl da hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anılarla dopdolu geçeceğine inanıyorum. Yarışlara katılacak tüm yelkencilere başarılar diliyorum” dedi.

Kampana töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci şunları söyledi: “Her kentin bir sesi vardır. Bodrum’un sesi denizdir. O ses, sabah rüzgarında, yelkenin gerginliğinde, ustanın tokmağında, süngercinin nefesinde duyulur. O ses, geçmişin bilgeliğini geleceğe taşır. İşte The Bodrum Cup, bu sesi duyanların buluşmasıdır.

Bugün Bodrum, Ege’nin değil, Akdeniz’in ortak mirasıdır. Ve bu ortak mirasın bu yıl teması “Nesillerce.” Çünkü biz, sadece tekneler inşa eden bir halk değiliz; değerleri, bilgeliği ve emeği nesilden nesile aktaran bir uygarlığız. Bir tırhandilin gövdesinde, bir guletin omurgasında; yüzyıllardır aynı emeğin, aynı inancın, aynı Bodrum ruhunun izi var. The Bodrum Cup’ta bu dayanışmanın ruhudur. 37 yıldır bu ruhu yaşatan The Bodrum Cup Komitesi’ne, emeğini denizle harmanlayan ustalarımıza ve bu büyük mirası sürdürülebilir kılan sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her biriniz, Bodrum’un markasını güçlendiren, denizcilik mirasını geleceğe taşıyan birer yol arkadaşısınız.”

Yarış brifinginde bu yılın rotasını paylaşan The Bodrum Cup Yarış Komitesi Başkanı Hasan Subaşıoğlu, farklı tipte teknelerin bir araya geldiği bu büyük organizasyonda adil ve güvenli bir yarış düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Kampana töreninin ardından startı verilen Maximiles Black 37. The Bodrum Cup, 20–25 Ekim arasında şu etaplarda gerçekleştirilecek:

● 21 Ekim Salı - [Privia Black Etabı] / Yalıkavak – Yalıkavak (12 mil)

● 22 Ekim Çarşamba - [Ruins Etabı] / Yalıkavak – Iasos (14 mil)

● 23 Ekim Perşembe - [Yalıkavak Marina Etabı] / Iasos – Yalıkavak (14 mil)

● 24 Ekim Cuma - [Opet Etabı] / Yalıkavak – Bodrum (20 mil)

● 25 Ekim Cumartesi - [Anadolu Sigorta 100. Yıl Etabı] / Bodrum – Bodrum (15 mil) / Ödül Töreni – Ağanlar Tersanesi

Her yıl denizcilik kültürünü ve Bodrum’un ruhunu yaşatan bu büyük organizasyon, bu yıl da yüzlerce tekne, binlerce denizci ve on binlerce izleyiciyi bir araya getirecek.

