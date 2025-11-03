Karabağlar muhtarları, ilçeden ayrılarak başka bir ilçeye bağlanma talebinde bulunmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu talebin mümkün olmadığını belirterek, sorunun çözümü için iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Karabağlar’da üç muhtar, hizmet eksikliği gerekçesiyle ilçeden ayrılmak ve başka bir ilçeye bağlanmak istediklerini dile getirmişti.

Başkan Tugay, “Mahallelerin bir ilçeden başka bir ilçeye bağlanması mümkün değil. Bu talebi, muhtarların belediye ile iletişimini güçlendirme ihtiyacı olarak değerlendiriyorum. Belediye başkanımızın buna kulak vereceğini ve aradaki diyaloğun normalleşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tugay ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün konuyla ilgileneceğini belirtti. “CHP’nin iradesinde böyle bir durum yok. İl başkanımız sürece gerekli ilgiyi gösterecektir. Sorun neyse onunla ilgili çözüm üretmemiz gerekiyor” dedi.