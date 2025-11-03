Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası haftalardır yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor. 59 yaşındaki sanatçının son durumuna ilişkin açıklama, günler sonra avukatı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

“Sağlık mücadelesine devam ediyor”

Fatih Ürek’in avukatı, yaptığı yazılı açıklamada sanatçının tedavi sürecinin doktorların öngördüğü şekilde devam ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup, buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır.”

Avukat ayrıca, asılsız haberler ve bilgi kirliliğiyle ilgili sitemde bulundu:

“Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamak isteriz. Menajer ve hastane haricinde müvekkil hakkında açıklama yapılması mümkün değildir. Bilgi kirliliğini önlemek adına yalnızca bu iki kaynağa itibar edilmelidir.”

Ece Erken: “Dualarımız Fatih ile”

Ünlü sunucu Ece Erken de Fatih Ürek’in son durumuna dair kısa bir açıklama yaptı. Erken, “Hâlâ uyutuluyor. Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile” ifadelerini kullandı.

Ailesinden teşekkür mesajı

Fatih Ürek’in ailesi, avukat aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Dualarıyla destek veren, sevgisini hissettiren herkese içten teşekkür ederiz” diyerek kamuoyuna teşekkürlerini iletti.