İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evliliklerine izin verilmeyen 17 yaşındaki kız ve annesi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganlar, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Evlilik engeli kanlı saldırıya dönüştü

16 Ocak akşamı, Yurtoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Y.K., akrabası H.K. ile birlikte 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş.'ye pompalı tüfekle saldırdı. Ağır yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Olay sonrası kaçan Y.K. ve H.K., İzmir polisi tarafından ormanlık alanda yakalandı. Suç aleti pompalı tüfekle birlikte ele geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anne ve kızın hayati tehlikesi devam ediyor.