İzmir’in Karabağlar ilçesinde, CHP’nin en yüksek oy aldığı mahallelerden Fahrettin Altay’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Mahalle muhtarı İkbal Kaytancılar, hizmet yetersizliği ve ulaşım sorunlarını gerekçe göstererek Balçova Belediyesi’ne bağlanmak için imza kampanyası başlattı.

İl Başkanı Güç, sürece müdahil oldu

Aynı zamanda CHP il delegesi olan muhtar Kaytancılar’ın hamlesi, parti içinde de yankı buldu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, konuyla ilgili olarak muhtar Kaytancılar’ı il binasında kabul etti.

Edinilen bilgilere göre, Güç’ün araya girmesiyle resmî başvuru süreci askıya alındı. Ancak mahallede imza toplama süreci devam edecek.

Kaytancılar’dan Kınay’a şikayetler

Muhtar Kaytancılar’ın görüşmede, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a yönelik çeşitli hizmet ve iletişim eksikliği şikayetlerini dile getirdiği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine İl Başkanı Güç, Başkan Kınay’la özel bir görüşme yapma kararı aldı. Görüşmenin ardından Güç’ün tekrar Kaytancılar’la bir araya gelmesi bekleniyor.

İlk gün 400 imza toplandı

Mahallede başlatılan “Balçova’ya bağlanma” imza kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

İlk gün itibariyle 400 imzanın toplandığı öğrenildi.

CHP’nin oy deposu dikkat çekiyor

Fahrettin Altay Mahallesi, Karabağlar’da CHP’nin en güçlü olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Sürecin hem yerel yönetim hem de parti içi dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.