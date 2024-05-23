Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir’in örnek projelerinden biri olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hızla ilerliyor

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu yıl faaliyete geçmesi planlanan ve bölgenin en büyük spor tesisi olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti. Tesisteki futbol sahası, çelik çatıyla örtülü tribünler, yüzme havuzları, soyunma odaları ve diğer bölümleri gezerek çalışmaları yerinde denetledi.

Her yaştan vatandaşa spor imkanı

Başkan Kınay, önümüzdeki aylarda hizmete açılacak tesisin sadece Karabağlar'a değil, tüm İzmir'e değer katacağını vurguladı. “Karabağlar'da yaşamın her alanına dokunacağız. Spor, kültür ve sanatla her yaştan vatandaşımızı buluşturacağız,” dedi. Ayrıca, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin yanı sıra mahallelerdeki halı saha ve diğer spor alanlarının sayısını artırarak çocuklar ve gençlerin sportif faaliyetlerle buluşma olanaklarını genişleteceklerini belirtti.

Amatör spor kulüpleri için yeni alanlar

Uzundere Rekreasyon Alanı’nda, 32 dönüm üzerine inşa edilen Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde resmi spor karşılaşmalarının oynanabileceği açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Tesiste, üzeri çelik sistemle kaplanmış ve 3 bin seyirci kapasiteli tribüne sahip futbol sahası, 3 açık basketbol sahası ve standartlara uygun tenis kortu yer alıyor. Karabağlar Belediyesi, birçok amatör spor kulübüne antrenman yapma imkanı da sunacak.

Tüm vatandaşlara açık

İki spor salonunda ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik ve güreş gibi branşlar için alanlar mevcut. Ayrıca sporcular için kondisyon/antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası ve acil müdahale odası bulunacak. Tesis, Karabağlar'da yaşayan vatandaşların çeşitli spor branşlarında kurs almalarını sağlayacak ve sportif aktivitelerle iç içe yaşamalarını hedefleyecek. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak tesisin bir an önce faaliyete geçmesi planlanıyor.