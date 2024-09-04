Karabağlar Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için okulların bahçe düzenlemeleri, temizliği ve oyun alanlarının boyanması çalışmalarını hızla gerçekleştiriyor.

Okullara boya desteği devam ediyor

Belediye ekipleri tarafından yürütülen bu çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan okullara boya desteği sağlanırken, öğrencilerin oyun alanlarının yer çizgileri de yeniden boyandı. Okul bahçelerinde ağaç budama, çim kesimi ve temizlik işlemleri yapılarak, montaj ve tamiratlar da kısa sürede tamamlandı.

Eğitime destek sözleri

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçedeki her öğrenciyi kendi çocuğu gibi gördüğünü belirterek, “Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın temiz ve düzenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri bizim için önceliklidir. Karabağlar Belediyesi olarak eğitime desteğimizi her zaman sürdürecek ve öğrencilerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.