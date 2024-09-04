Bir dönem Bayern Münih ve Juventus gibi dev kulüplerin formasını giyen Douglas Costa, şaşırtıcı bir adım atarak OnlyFans hesabı açtığını duyurdu. Brezilyalı futbolcu, şu anda kariyerine Avustralya ekibi Sydney FC'de devam ediyor. Costa, OnlyFans hesabında maçlar ve antrenmanların kamera arkası görüntüleri ile günlük yaşamından içerikler paylaşacak.

Douglas Costa'nın adı kısa süre önce Türkiye'den Amedspor ile de anılmıştı. Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Costa'ya transfer teklifi yaptıklarını ve görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Başkan Elaldı, Costa dışında birçok futbolcunun da transfer listelerinde olduğunu belirterek, Amedspor'a layık oyuncuları kadroya katacaklarını ifade etmişti.