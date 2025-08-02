Alaybey sokaklarında olimpiyat heyecanı yaşandı

Karşıyaka Belediyesi’nin yaz boyunca düzenlediği Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları her hafta başka bir mahallede devam ederken, bu haftaki durak Alaybey Mahallesi oldu. 1681 Sokak'ta kurulan parkurlarda yarışan 7-15 yaş arası çocuklar, eğlenceli oyunlarla hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.

Mahalle ruhu sporla canlanıyor

Etkinlikte çocuklar kadar ailelerin de ilgisi büyüktü. Yarışları izlemeye gelen vatandaşlar mahalle atmosferine renk kattı. Alaybey sokaklarında gerçekleşen yarışmalar, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini de güçlendirdi. Etkinlik, çocukların fiziksel aktiviteyle tanışmalarını sağlarken sosyal bağları da kuvvetlendirdi.

Her hafta başka mahallede

“Sokak Senin” olimpiyatları bugüne kadar Nergiz, Goncalar, Fikri Altay, Dedebaşı, İnönü ve Alaybey mahallelerinde düzenlendi. Ağustos ayı boyunca da Karşıyaka’nın farklı noktalarında devam edecek etkinliklerde her mahallede dereceye giren çocuklar 27 Ağustos’ta Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda yapılacak büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Yıldız Ünsal: “Çocuklarımız sokakları renklendiriyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeye dair yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın enerjisiyle sokaklarımızı yeniden hayatla buluşturuyoruz. Mahalle kültürünü yeniden canlandırmak, çocukları sporla buluşturmak ve aileleri bir araya getirmek için bu olimpiyatları sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Ünsal, final öncesi her çarşamba başka bir mahallede etkinliğin devam edeceğini vurguladı ve Karşıyakalıları birlikte gülmeye, spor yapmaya ve dayanışmayı yaşamaya davet etti.