Torino ile Udinese, 23 Nisan Çarşamba günü Serie A’da karşılaşacak. Maç saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayını bulunmuyor.

Torino-Udinese maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (23 Nisan 2025)

İtalya Serie A'da 2025 sezonu heyecanı sürüyor. Torino ile Udinese, 23 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler için saat ve yayın bilgileri açıklandı.

Torino-Udinese maçı yayın bilgileri

Torino ile Udinese arasında oynanacak Serie A karşılaşmasının Türkiye’de herhangi bir kanal veya platformda canlı yayını bulunmuyor. Maç saati 19.30 olarak belirlendi.

Torino-Udinese maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Torino ile Udinese arasındaki mücadele, İtalya'nın Torino şehrinde bulunan Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Torino-Udinese maç günü, saati ve yayın bilgileri

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Torino - Udinese 23 Nisan 2025 Çarşamba 19:30 Yayın Yok