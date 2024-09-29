Belçika'nın başkenti Brüksel’de havalimanı çalışanlarının 1 Ekim’de yapacağı iş bırakma eylemi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) seferlerin iptal edileceğini duyurdu.

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Brüksel Havalimanı’nda görev yapan güvenlik, bagaj ve pist görevlileri 1 Ekim tarihinde grev yapacaklarını açıkladı.

Bunun üzerine THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, iş bırakma eylemi nedeniyle 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde bu kente yapılacak seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Havayolu şirketi, 30 Eylül, TK-1941 İstanbul-Brüksel, 1 Ekim tarihinde yapılması planlanan TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1937 İstanbul-Brüksel, TK 1938 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel, TK 1940 Brüksel-İstanbul, TK 1943 İstanbul-Brüksel, TK 1944 Brüksel-İstanbul seferlerin iptal olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA