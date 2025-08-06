Karabağlar’da kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

Karabağlar Belediyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Bölümü işbirliğiyle hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Alanında Sürdürülebilir Tasarımlar" sergisi, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda ziyarete açıldı. Sergide, ilçede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projelerine yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar tanıtıldı.

Riskli alanda sürdürülebilir projeler hazırlandı

Projede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Osman Aksüner Mahallesi 1. Etabı ele alındı. İYTE Mimarlık Bölümü öğrencileri, sosyal yaşamı destekleyen müşterek konut tasarımları geliştirdi. Sergide, konutların yanı sıra düğün alanları, atölye alanları ve ticaret birimleri gibi sosyal donatılar da yer aldı.

Akademi ve yerel yönetim iş birliği güçlendi

Serginin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İYTE öğretim üyeleri, CHP Karabağlar İlçe Başkanı ve bölge temsilcileri katıldı. Toplam 39 öğrencinin yer aldığı projelerde, bölgede 40 yılı aşkın süredir yaşayan mahalle sakinlerinin ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulunduruldu.

Sahadan gelen geri bildirimler tasarımlara yön verdi

Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan, projelerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlandığını ve enerji üretimi, su toplama sistemleri gibi çevresel faktörlerin yanı sıra, mahalle sakinlerinin görüşlerinin de tasarımlarda belirleyici olduğunu belirtti.

Başkan Kınay: "Yaşayan ve yaşatan bir kentsel dönüşüm hedefliyoruz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kentsel dönüşümün sadece yapıların değil, yaşamın da dönüştürülmesi anlamına geldiğini ifade etti. Kınay, "Komşuluk ilişkileri ve bölge sakinlerinin alışkanlıkları projelerde temel alındı. Tüm paydaşlarla birlikte Karabağlar’ı daha yaşanabilir ve güzel bir kent haline getireceğiz" dedi.