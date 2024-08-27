Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karısını öldüren Hasan Dim’in, jandarma tarafından yakalanma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Karacakılavuz Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından kıstırılan Dim, intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçağı karnına dayadı.

Olayın detayları

Hasan Dim, eşi Elif Dim’i darp ederek öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı. Jandarma ekiplerinin uzun süren aramalarının ardından Dim, Süleymanpaşa ilçesindeki Karacakılavuz Mahallesi yolunda kıstırıldı. Ekipleri gören Dim, bir bıçakla karnına zarar vermeye çalıştı. Jandarma ekipleri, Dim’i ikna etmeye çalışarak, “Yapma, çocukların var, herkes seni merak ediyor” şeklinde konuştu.

İkna edilme süreci

Dim, karnına bıçağı dayayarak, “Ben hayatımdaki en değer verdiğim şeyi, istemeden oldu” şeklinde ifadeler kullanarak kendini savundu. Ekiplerin ikna çabaları sonucunda Hasan Dim etkisiz hale getirildi. O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.