Karabağlar Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak çocuklara yönelik çağdaş sirk eğitimi başlattı. Altı aylık hazırlığın ardından sahneye çıkan çocuklar, "Ekran Kapandı, Eğlence Başladı" adlı gösteriyle izleyenlere neşeli anlar yaşattı.

Karabağlar’da çağdaş sirk eğitimi başladı

Karabağlar Kent Tiyatrosu iş birliğiyle başlatılan çağdaş sirk sanatları eğitimi, Türkiye’de bir belediye bünyesinde düzenlenen ilk kapsamlı program olma özelliğini taşıyor. Altı ay süren eğitimlerde çocuklar jonglörlükten pandomime, clown (palyaço) tekniklerinden kukla sanatına kadar birçok alanda eğitim aldı.

Sahne Neşet Ertaş Parkı’ydı

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’nde bulunan Neşet Ertaş Parkı, renkli gösteriye ev sahipliği yaptı. Eğitimi tamamlayan kursiyer çocuklar; Aysu Naz Karadaş, Dila Aydın, Ela Nur Aslan, Ergül Aşık, Fatih Ağılkaya, Fatih Pala ve Simay Dilsiz, sahnede izleyicilerle buluştu.

Seyirciler gösteride şu performanslara tanıklık etti:

Jonglör ve poi gösterileri

Clown (palyaço) şovlar

Kukla ve sihirbazlık numaraları

Dans, pandomim ve tahta bacak gösterileri

İzleyenler, çocukların enerjisi ve sahne hakimiyetiyle coşkulu anlar yaşadı.

Başkan Helil Kınay’dan destek mesajı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, gösteriyi çocuklarla birlikte izledi. Etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, çocukların üretim sürecine katılımının önemine dikkat çekti:

“Bugün sahnede izlediğimiz çocuklar, bizim kurslarımızda eğitim alan Karabağlar’ın çocukları. Bu yalnızca bir gösteri değil; birlikte üretmenin, dayanışmanın ve emeğin sahnedeki karşılığı. Yaz boyunca çocuklarımızı ekranlardan uzak tutacak etkinliklerimiz sürecek.”

Yaz boyunca sürecek etkinlikler

Karabağlar Belediyesi’nin “Neşeli Sokaklar, Mutlu Çocuklar” adıyla başlattığı yaz etkinlikleri, Temmuz ve Ağustos boyunca ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek. Çocuklar, yaz aylarını teknolojiden uzak, eğlenceli ve eğitici aktivitelerle geçirme fırsatı bulacak.